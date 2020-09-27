أستاذ بترول: مصر تحولت من استيراد الغاز إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى

قال رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن معمل تكرير مسطرد يعد أكبر مشروع فى أفريقيا والشرق الأوسط، ويأتى ذلك فى سياق اهتمام القيادة السياسية ب قطاع البترول









وأضاف "أبو العلا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى ام سى"، أنه يأتى أيضًا فى سياق ما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع.









أستاذ هندسة البترول إلى أن مصر تحولت فى السنوات الأخيرة من مرحلة استيراد الغاز الطبيعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى، منوهًا إلى أنه تم توفير 2.5 مليار جنية سنويًا كانت تضخ لاستيراد الغاز الطبيعى وأشار







