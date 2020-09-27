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فن

بالكمامة.. ريهام أيمن تشارك لحظات العودة إلى المدارس مع ابنتها

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:47 ص
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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ندى فكري
نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة وجذابة تكشف عن جمالها.

وظهرت ريهام أيمن وهي تقوم بتوصيل ابنتها إلى المدرسة في الطريق وظهرت ريهام مرتدية الكمامة وتي شيرت باللون  الرمادي ليكشف عن جمالها وأناقتها.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن في الماكياج على الألوان الناعمة و فلتر انستجرام الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت تسريحة جذابة وتركت خصلات شعرها البنى القصير لتبرز ملامح وجهها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة باللون الفضي لإكمال ظهورها.

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.

ويذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية وهي لاتزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).
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