بالكمامة.. ريهام أيمن تشارك لحظات العودة إلى المدارس مع ابنتها

نشرت الفنانة

، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة وجذابة تكشف عن جمالها.





وظهرت ريهام أيمن وهي تقوم بتوصيل ابنتها إلى المدرسة في الطريق وظهرت ريهام مرتدية الكمامة وتي شيرت باللون الرمادي ليكشف عن جمالها وأناقتها.

















ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن في الماكياج على الألوان الناعمة و فلتر انستجرام الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما اختارت تسريحة جذابة وتركت خصلات شعرها البنى القصير لتبرز ملامح وجهها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة باللون الفضي لإكمال ظهورها.





كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.



