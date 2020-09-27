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صندوق مكافحة الإدمان: انطلاق حملة طرق الأبواب لتوعية أهالي حي الأسمرات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:33 م
حملة جديدة لتوعية
حملة جديدة لتوعية أهالى حى الأسمرات
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ريهام فيكتور
قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برنامج الوقاية بصندوق مكافحة الإدمان، إن "طرق الأبواب"، مبادرة مهمة جدًا أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بالتعاون مع حى الأسمرات، مشيرًا إلى أن هناك حملة جديدة لتوعية أهالى حى الأسمرات بخطورة التعاطي والإدمان.

وأضاف إبراهيم عسكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، 8 الصبح، المذاع على فضائية، دى أم سى، أننا بدأنا فى استقطاب أهالى الأسمرات ورأينا جدية الحضور والاستماع والمشاركة كبير جدًا.

وأشار مدير برنامج الوقاية بصندوق مكافحة الإدمان، إلى أن هدفنا الأول هو اختيار بعض القيادات الطبيعية " نابعة من المجتمع نفسه "  من أهالى الاسمرات ، لافتًا إلى أن حى الاسمرات مهم جدًا والقيادة السياسية تولى به اهتمام كبير خلال الفترة الاخيرة فى عدة شئون، لذلك فكان لابد من التدخل فى هذا الأمر ، خاصة بعدما تعرفنا على تعاطى عدد كبير جدا من المواد مخدرة.

وتابع مدير برنامج الوقاية بصندوق مكافحة الإدمان، أن هدفنا أيضًا توصيل أهالينا للعلاج المجانى بسرية تامة، مؤكدًا أننا نسير على نهج علمي سليم.

وأشار مدير برنامج الوقاية بصندوق مكافحة الإدمان، إلى أننا نمتلك بحوث ودراسات معينة للتعرف على الأماكن الأكثر نسبة فى حالات الإدمان ، إلى جانب بعض الملاحظات من المسؤولين من المشاكل التى تتردد عليهم بسبب الإدمان كالمشاكل بين الأزواج بسبب تعاطي الزوج للمخدرات.
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