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رياضة

أحمد عيد عبد الملك يراهن على بامبو: سيكون له دور كبير مع باتشيكو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك السابق، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتب أحمد عيد عبر حسابه على تويتر: "‏مين يراهن ان كريم بامبو هيبقى ليه دور كبير مع باتشيكو وبن شرقي هيلعب جوة الملعب".

وتفاعل مع أحمد عيد عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات على النحو التالي:

- ‏‎نوعيه كريم بامبو نفس اسلوب مؤمن زكريا . لاعب يأتي من الخلف المساحات بخطوات بطيئة بعيد عن عيون المدافعين .. يقدر يدافع كويس ويغطي وقت الهجمه عليا . هي بس مش ماشية معاه لو ربنا كرمه ممكن يبقي مفاجأة .بن شرقي رسمي هيلعب جوة الملعب .

- ‏‎ميزه عند باتشيكو المره دي
الزمالك عنده لعيبه كتير بتلعب خمسين خمسين بمعني بدافع كويس وبتهاجم كويس
زي ساسي واوباما وجابر وعاشور وزيزو
مش هيحتاج دفندر صريح غير طارق حامد
ميزة باتشيكو التنظيم والالتزام

- ‏‎رغم ان تفكير باتشيكو يذهب إلى هـذا الاحتمال والنوعية مـن اللاعبين وكان يعتمد على مـؤمن زكــريا يقوم بنفس الدور اللي تفكر فيه يا خطير
إلا أني مُـش متفائل بكريم بامبو وحاسس أن زيزو هــو اللاعب اللي هيكون ليه دور مع باتشيكو.

وكان نادي الزمالك، قد كشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابته الأخيرة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مسؤولو النادي، أن اللاعب تعافي من فيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة أكدت تعافيه ويتابع اللاعب حالته الصحية مع الجهاز الطبي للفريق.


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وكان الزمالك قد ضم كريم بامبو لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع الإسماعيلي.
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