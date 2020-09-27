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سيارات

ساوايست الصينية تطرح DX7 برايم موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة ساوايست الصينية من خلال وكيلها فى مصر عن طرح  DX7 برايم موديل 2021 فى الأسواق المصرية بسعر تنافسي.


وأوضحت شركة ساوايست الصينية أن طرازات DX7 برايم موديل 2021 تم طرحها بمحرك ميتسوبيشي مافريك تيربو بقوة 156 حصانا، وناقل أوتوماتيك من شركة هيونداي.


وتستمد طرازات السيارة DX7 برايم من محرك سعة 1500 سي سي كامه علوية مزدوجة 16 صباب بتوفير وقود عالٍ ونظام متغير لتوقيت فتح الصبابات بقوة 156 حصانا عند 5600 لفة في الدقيقة وعزم الدوران 215 نيوتن متر بين 2000 و4500 لفة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات من هيونداي.


وتأتي السيارة بطول 4.58 متر وعرض 1.9 متر وارتفاع 1.71 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.7 متر وخلوص أرضي 20 سم ووزن فارغ 1530 كجم وخزان وقود سعة 55 لتر وإطارات 18 بوصة.


بالإضافة إلى العديد من مزايا فىDX7  برايم، مثل نظام التعليق الأمامي/الخلفي، ونظام الفرامل 4 ديسكات، ونظام التوجيه باور ستيرنج كهرباءEPS، ونظام توفير الوقود لوضع القيادة الصديقة للبيئة، والتحويل بضغطة واحدة لوضع القيادة الرياضي.


ومن المزايا أيضا فتح فتحة سقف بانورامية لرؤية واسعة المجال بضغطة واحدة، وكشافات ذكية حساس للفتح والقفل، وعدسة مزدوجة متكاملة، وضوء ليد نهاري، والتحكم فى زمن إغلاق الكشافات بعد النزول من السيارة.


كما تم تزويدها بنظام إضاءة مساعد للقيادة عند الدوران، ومصباح الضباب الأمامي / الخلفي عالية الاختراق، ومرآة الرؤية الخلفية الخارجية كهربائية مع إضاءة ليد للمساعدة في القيادة عند الدوران، ومرآة الرؤية الخلفية الخارجية بوظيفة التسخين كهربائيا، وظيفة طي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية كهربائيا، وحامل أمتعة للسقف.


وتأتي طرازات السيارة DX7 برايم، بفئتين، الأولى هاي لاين بسعر 385 ألف جنيه والثانية التوب لاين فلاج شيب بسعر 410 آلاف جنيه، وضمان لمدة 6 سنوات أو 160 ألف كم.

ساوايست الصينية تطرح DX7 برايم موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات
ساوايست الصينية تطرح DX7 برايم موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات
ساوايست الصينية تطرح DX7 برايم موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات
ساوايست الصينية تطرح DX7 برايم موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات
ساوايست الصينية تطرح DX7 برايم موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات
ساوايست الصينية تطرح DX7 برايم موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات
ساوايست الصينية تطرح DX7 برايم موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات
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