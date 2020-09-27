سكان شارع أحمد عصمت بعين شمس يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أرسل القارئ أحمد نجيب شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من انتشار الكلاب الضالة بشارع أحمد عصمت بعين شمس.











وقال نجيب في شكواه: "نحن سكان شارع أحمد عصمت بعين شمس نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة، مما يتسبب برعب للأطفال وكبار السن".





وأوضح أن "الكلاب الضالة تنتشر بشكل كبير جدا بالشوارع بعد منتصف الليل وتقوم بالخناق ومع بعضها، مما يتسبب في الرعب لنا".











وأشار إلى أنه تقدم بأكثر من شكوى لحي عين شمس، ولكن دون جدوى، مطالبا المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.











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