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بين الناس

سكان شارع أحمد عصمت بعين شمس يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد نجيب شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من انتشار الكلاب الضالة بشارع أحمد عصمت بعين شمس.


وقال نجيب في شكواه: "نحن سكان شارع أحمد عصمت بعين شمس نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة، مما يتسبب برعب للأطفال وكبار السن".
 

وأوضح أن "الكلاب الضالة تنتشر بشكل كبير جدا بالشوارع بعد منتصف الليل وتقوم بالخناق ومع بعضها، مما يتسبب في الرعب لنا".


وأشار إلى أنه تقدم بأكثر من شكوى لحي عين شمس، ولكن دون جدوى، مطالبا المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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