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أخبار العالم

القوى العاملة الكويتية: 1.4 مليون عامل بالقطاع الخاص منهم نحو 462 ألف مصري

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال نائب المدير العام لشئون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبد الله المطوطح، إن إجمالي عدد العاملين الوافدين المسجلين في القطاع الخاص، يبلغ نحو مليون و416 ألفا و686 عاملا من 8 جنسيات، بينهم 461 ألفا و780 مصريا.


وأضاف المطوطح - في تصريح صحفي اليوم، الأحد - أن العمالة الهندية تتصدر العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بواقع 506 آلاف و704 عمال، فيما جاءت العمالة المصرية في المرتبة الثانية، تلتها العمالة البنغالية في المركز الثالث بـ172 ألفا و643 عاملا، ثم الباكستانية بـ73 ألفا و499 عاملا، والفلبينية بـ70 ألفا و457 عاملا، والسورية بـ57 ألفا و645 عاملا، والنيبالية بـ50 ألفا و828 عاملا والأردنية بـ23 ألفا و130 عاملا.


وفيما يتعلق بقرار منع التجديد للعمالة فوق الـ 60 عاما، كشف عن أن القرار لا يشمل العمالة الوافدة من حاملي مؤهل الدبلوم وما فوق، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف لتوفير الوظائف للعمالة الكويتية من مخرجات التعليم الكويتي من حملة مؤهل الثانوية العامة فما دون.

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