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أخبار العالم

استنفار أمني في صفوف الجيش اللبناني بعد مقتل إرهابي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن حالة من الاستنفار تجري بين صفوف الجيش اللبناني بعد تصدي الجيش وقيامه بقتل إرهابي ضمن مجموعة أطلقت النار على أماكن تابعة للجيش.


ورد الجيش وقام بانتشار كبير بعد مقتل الإرهابي ضمن مجموعة أطلقت النار على الجيش.


وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن "إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش بمحلة عرمان- المنية".


وأوضحت أن الاشتباكات نتج عنها استشهاد عسكريين اثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين".


وأشارت إلى أن "الإرهابيين الآخرين قد فروا إلى جهة مجهولة".


ولفتت قيادة الجيش إلى أنها تجري متابعات لتوقيف الإرهابيين الفارّين وكشف ملابسات الاعتداء.


وكانت قوات الأمن اللبنانية قتلت عنصرين اثنين على الأقل في تبادل كثيف لإطلاق النار، السبت، مع خلية مسلحة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا.


ويرتبط أعضاء الخلية  بالإرهابي وعضو داعش "خالد التلاوي"، الذي قتل في وقت سابق الشهر الجاري في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.
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