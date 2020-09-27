ارتفاع بمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

بدأت البورصة المصرية أولى تداولاتها خلال الأسبوع الجاري وتحديدا اليوم، الأحد؛ على ارتفاع جماعي للمؤشرات، خلال مستهل التعاملات ليصل جملة رأسمالها السوقي 618.83 مليار جنيه.
وسجل مؤشرها القيادي EGX30 ارتفاعا بمعدل 0.24% عند نقطة 10.911.44 بقيمة تداول بلغت 10.94 ألف جنيه.
وصعد مؤشر EGX100 عند النقطة 2.885.25 بمعدل نمو 1% بقيمة 2907 جنيه.
وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة عند النقدة 2.000.45 بمعدل نمو قدره 1.04% بقيمة 2021 ألف جنيه.
وارتفع مؤشر EGX50 إلي النقطة 2.064.18 بمعدل نمو 1.13% بقيمة تداول 2087 جنيها.