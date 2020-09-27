إيهاب الفار: مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد صرح صناعي عملاق

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن اليوم نستكمل مسيرة العطاء والإنجازات لافتتاح صرح صناعي عملاق وهو مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد.





وأضاف الفار، خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات البترولية فى مسطرد، أن افتتاح المجمع يتزامن مع قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة .





وأشار إلى افتتاح اليوم الأحد أحد المحاور المرورية " محور التجنيد " شبرا - بنها"، والذى تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير شرق القاهرة، والذى يعد شريانا حيويا يربط منطقة مسطرد بالطرق الرئيسية بشرق وغرب الجمهورية.





ولفت رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن منطقة مسطرد بالطرق الرئيسية بشرق وغرب الجمهورية تم ربطها طريق القاهرة السويس، الإسماعيلية إسكندرية الصحراوى والزراعى.





وتابع، أن العامل الرئيس لتطوير شرق القاهرة كان ضرورة التغلب على الازدحام المرورى فى القاهرة الكبرى ودراسة المشكلات المرورية فى القاهرة والتى وصلت لإجمالى 7 آلاف مركبة فى الساعة، و 12 ألفا فى وقت الذروة.



