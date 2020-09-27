الهيئة الهندسية: 5.7 مليار جنيه لتطوير محاور وطرق شرق القاهرة بالمرحلة الثانية .. فيديو

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه من المقرر افتتاح محور تجنيد شبرا بنها الحر اليوم، لافتًا إلى أنه تم إنشاء محور روكسي رمسيس يربط بين ميدان روكسي وميدان رمسيس مباشرة، بالإضافة إلى محور الفريق محمد العصار بطول 18 كيلو يربط بداية طريق السويس مع طريق الضبعة تحيا مصر، ويمر بمنطقة الماظة ونهاية شرق القاهرة.





وشرح رئيس الهيئة الهندسية، خلال افتتاح الرئيس السيسي، عددًا من مشروعات البترولية فى مسطرد، موضحا أنه تم إنشاء محور الفريق إبراهيم عرابى يربط جسر السويس ومصر الجديدة بطريق بلبيس الصحراواى، كما تم توسعة وتطوير طريق القاهرة السويس الصحراوى بداية من كوبرى أبو غزالة يربط العاصمة القديمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأنشأنا 6 كبارى مشاه بها.





وتابع:"نفذنا 12 إشارة ضوئية ويجب على الفرد الضغط على زر الإشارة، ليتم غلق الطريق لمدة 30 ثانية لحين تعدية الشارع وتفتح مرة أخرى، موضحًا أن المشروعات التى يتم تنفيذها الآن فى المرحلة الثانية ضمن منظومة تطوير طرق ومحاور شرق القاهرة تقدر تكلفتها بـ 5.7 مليار جنيه لتطوير المحاور والطرق فى المرحلة الثانية، ويتم تنفيذ بها 15 طريق بطول عشرات الكيلووات.





وأشار إلى أن مجمل الكبارى سيتم الانتهاء منها يوم 2 اكتوبر القادم وسيتم فتحها للمرور بالكمال عدا 4 كبارى فقط سيتم تسليمه، كما أن كوبرى الميثاق سيتم الانتهاء منه فى نهاية شهر 10.





وأكد أن كوبرى تقاطع طريق جسر السويس طوله 1.600 كيلو متر، وسيتم الانتهاء منه خلال 4 أيام فقط.











