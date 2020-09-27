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فن

بعد اختفاء 6 أشهر.. ظهور روز ليزلي خلال حملها من زوجها كيت هارينجتون

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
كيت هارينجتون
كيت هارينجتون
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شروق ابراهيم
شوهدت النجمة الأمريكية روز ليزلي، ببطن منتفخ أثناء تجولها مع زوجها نجم مسلسل Game of thrones  كيت هارينجتون، لتعلن عن حملها بعد إخفائه لعدة أشهر.


وحاولت روز ليزلي إخفاء حملها بارتداء ملابس فضفاضة، بينما لم تعلق على الأمر لوسائل الإعلام، خاصة بعد حوارها مع مجلة  Make  الأمريكية.


ويعود سبب إخفاء خبر حمل روز ليزلي لفترة طويلة إلى التزامهما بفترة الحجر المنزلي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، كوفيد 19، حيث لم يظهرا منذ ستة أشهر.


وكانت العلاقة بين كيت هارينجتون وروز ليزلي بدأت في كواليس مسلسل Game of thrones منذ سنوات وتزوجا في 2018.


وكانت زوجة "هارينجتون" روز ليزلي كشفت في يونيو 2019 أنه دخل للمصحة النفسية، أي قبل عرض الحلقة الأخيرة من الجزء الثامن والأخير من Game of thrones.


وبلغت تكلفة علاج كيت هارينجتون لـ 120 ألف جنيه استرليني، ويشمل عدة برامج نفسية تأهيلية منها التدريب النفسي، العلاج السلوكي المعرفي والتأمل.


يشار إلى أن كيت هارينجتون قبل التمثيل كانت أمنيته أن يصبح مراسلًا حربيًا ولكن بعد مشاركته في إحدى المسرحيات الجامعية لفت الأنظار إليه ليكتشف منذ ذلك الوقت أنه موهوب. 
بعد اختفاء 6 أشهر.. ظهور روز ليزلي خلال حملها من زوجها كيت هارينجتون
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