عرض فيلم لشكل المحاور الجاري تنفيذها بمصر الجديدة.. فيديو

ويعد مشروع "مجمع التكسير الهيدروجينى" لإنتاج المنتجات البترولية بمنطقة مسطرد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى الجارى افتتاحها ودخولها الخدمة بالكامل، والتي تأتي في إطار برنامج طموح لوزارة البترول لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية تأمينا لاحتياجات السوق المحلية.









وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:

- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.

- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.

- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.