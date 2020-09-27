شاهد.. لحظة وقوع انفجار كبير في محطة وقود إيرانية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون نتيجة حريق اندلع في محطة للوقود بمحافظة قزوين شمالي إيران أثناء تزويد دراجة نارية بالوقود.









ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، قال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين، قدرة الله مهدي خاني، إن "حريقا وقع بمحطة وقود عند تقاطع بنك ملي في مدينة تاكستان بمحافظة قزيون، تسبب بمقتل 3 مواطنين وإصابة 6".

















وقال خاني إن حالة 3 من المصابين "حرجة"، مضيفا: "للأسف اشتعلت النار في 3 سيارات جراء الحريق".









وتسبب الحادث في انفجار كبير في محطة التزود بالوقود.









وأكد أنه "تم احتواء الحريق، ولكن نظرا لحجمه يجب أن تكون قوات الإنقاذ موجودة في المكان حتى فجر اليوم الأحد"، لافتا إلى أن "سبب الحادث ما زال مجهولا، ويواصل الخبراء التحقيق".









ووثقت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث منذ وقوف الدراجة والبدء بتزويدها بالوقود حتى لحظة اشتعال النيران فيها وانفجارها، بحسب "روسيا اليوم".



