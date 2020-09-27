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منوعات

السجن 4 أسابيع عقوبة لسيدة بريطانية بسبب تزويد سيارتها بالوقود.. تفاصيل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
بعد توقفها في محطة
بعد توقفها في محطة وقود.. سيدة تواجه عقوبة السجن بسبب كورونا
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هدير علاء
تواجه سيدة في السادسة والثلاثين من عمرها عقوبة السجن إثر توقفها في محطة وقود لتزويد سيارتها بالبنزين أثناء عودتها إلى محل إقامتها في جزيرة "آيل أوف مان" التابعة للتاج البريطاني والواقعة بين المملكة المتحدة وأيرلندا، والسبب وراء ذلك يرجع إلى أنها خرقت بهذا التصرف القواعد الصارمة للسيطرة على جائحة كورونا المفروضة في الجزيرة.

وسلط تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن هذه السيدة "إيمي ميرفي" لم تلتزم بالتوجه إلى منزلها مباشرة والخضوع للعزل الذاتي عند عودتها من رحلة إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد أن انتبهت إلى أن وقود سيارتها كان على وشك النفاذ.


وكانت "ميرفي"، وهي من مدينة ساحلية في شمال جزيرة "آيل أوف مان"، قد عادت إلى محل إقامتها على متن عبارة في وقت سابق من الشهر الجاري، وشرح لها أحد المسئولين آنذاك قواعد العزل الذاتي ووافقت هي عليها، لكنها توقفت في محطة الوقود بعد مغادرتها ميناء العبارات، وأخبرت أحد العاملين هناك بأنها عادت لتوها من رحلة على متن عبارة، فسمح لها بالدخول في وقت مبكر عن مواعيد العمل الرسمية، لكن تم إبلاغ الشرطة بشأنها بعد أن أخبر الموظف مديره بأمرها.

وتبين خلال جلسة محاكمتها أنه عند تواصل ضباط شرطة معها بشأن عدم التزامها بقواعد العزل الذاتي أصبح سلوكها عدوانيًا ومسيئًا، وقالت للضباط إن وقود سيارتها كان على وشك النفاذ ولم يكن أمامها أي خيار آخر.

وأوضح محامي الدفاع عنها أنها كانت في حالة إنهاك، ولم تدرك أن توقفها في محطة وقود سيوقعها في ورطة قانونية؛ وصدر حكم بسجنها لمدة 4 أسابيع بعد اعترافها بعدم الامتثال للتوجيهات بموجب لوائح سلطات الطوارئ ومقاومة الاعتقال.


وقد أصبحت "ميرفي" خامس شخص يُسجن بسبب خرق سياسة العزل الصارمة في الجزيرة التابعة للتاج البريطاني، حيث يتعين على أي شخص يصل إلى الجزيرة سواء عن الطريق العبارات أو على متن طائرة البقاء قيد العزل الذاتي لمدة 14 يومًا.

وتواجه هذه السيدة أيضًا تهمتين تتعلقان بالقيادة، وهي من المقرر أن تمثل أمام المحكمة على خلفية هاتين التهمتين في شهر أكتوبر المقبل.
السجن 4 أسابيع عقوبة لسيدة بريطانية بسبب تزويد سيارتها بالوقود.. تفاصيل
السجن 4 أسابيع عقوبة لسيدة بريطانية بسبب تزويد سيارتها بالوقود.. تفاصيل
السجن 4 أسابيع عقوبة لسيدة بريطانية بسبب تزويد سيارتها بالوقود.. تفاصيل
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