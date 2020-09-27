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تعليم

18 طبيب مخ وأعصاب وتخدير بجامعة طنطا يجرون جراحة نادرة.. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:33 ص
اثناء العملية الجراحية
اثناء العملية الجراحية
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أحمد على

أجري أطباء مستشفى الفرنساوي بجامعة طنطا عملية جراحية نادرة شارك خلالها 18 طبيب مخ وأعصاب وتخديدر لمريض يعاني من كسر بالفقرة القطنية الأولى واعوجاج وتقوس شديد بالفقرات تحت إشراف الدكتور محمود سليم مدير المستشفى وعدد من الكوادر الطبية.


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كما تضمنت العملية الجراحية تثبيت الفقرات الخلفى بإستخدام شرائح ومسامير بالإضافة لجراحة من الأمام خارج الغشاء البريتوني لاستئصال جسم الفقرة المكسورة وتركيب شبكة عظمية بديلة عن جسم الفقرة حيث تعد هذه الجراحة من حالات تشوهات الفقرات الناتج عن إصابة سابقة بالفقرات.


وقام بإجراء الجراحة فريق طبي  متخصص من جراحي المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي، حيث ضم الدكتور: عصام عبد الحى مقبل أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب والدكتور إبراهيم شمحوط- مدرس جراحة المخ والأعصاب والدكتور  أحمد سمير الشيخ على - مدرس م جراحة المخ والأعصاب والدكتور  محمد عبد العال -مدرس مجراحة المخ والأعصاب والدكتور  محمد الفخرانى معيد جراحة المخ والأعصاب  والدكتور عمر هشام - طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب وذلك وبإشراف الدكتور على إبراهيم سيف الدين رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب جامعة طنطا.


وأكد الدكتور أحمد سويلم نائب مدير المستشفى التعليمي الفرنساوي بطنطا أن تلك الجراحة النادرة قد شهدت اشتراك ١٣ طبيبا من المخ والأعصاب والتخدير و٥ من التمريض بإجمالي ١٨ في الفريق الطبي وتمت بنجاح وتم توفير كل إمكانيات المستشفى لتلك العملية.

18 طبيب مخ وأعصاب وتخدير بجامعة طنطا يجرون جراحة نادرة.. صور
18 طبيب مخ وأعصاب وتخدير بجامعة طنطا يجرون جراحة نادرة.. صور
18 طبيب مخ وأعصاب وتخدير بجامعة طنطا يجرون جراحة نادرة.. صور
18 طبيب مخ وأعصاب وتخدير بجامعة طنطا يجرون جراحة نادرة.. صور
18 طبيب مخ وأعصاب وتخدير بجامعة طنطا يجرون جراحة نادرة.. صور
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