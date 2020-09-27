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مرأة

مجربة ومضمونة .. وصفات تخسيس سريعة لنسف الكرش

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:03 م
كرش
كرش
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لمياء الياسين
بوصفات تخسيس البطن مذهلة ونتائجها مضمونة.. يمكنك تخسيس الكرش والتخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون. 
إليك وصفات تخسيس طبيعية سريعه جدا لنسف الكرش والارداف :

وصفة الشمر وجوز الهند

ماذا تحتاجين
1 كوب ماء جوز الهند
نصف كوب أناناس
½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة
رشة ملح أسود

كيفية تحضير المشروب

قومى بعصر الأناناس باستخدام الخلاط ويضاف ماء جوز الهند وبذور الشمر المطحونة ويصب مشروب جوز الهند اللذيذ في كوب.
ويضاف الثلج قبل الشرب.

وصفة الجريب فروت والرمان

ماذا تحتاجين ..

نصف كوب جريب فروت
نصف كوب رمان
1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
قليل من الملح

كيف تطبقين الوصفة ..


ضعي الجريب فروت والرمان في الخلاط. وقومى بسحقهم جيدا وأسكبيها في كوب وأضيفى العسل ورشة ملح أسود ويقلب جيدًا قبل الشرب.


وصفة القهوة وبذور الكتان

ماذا تحتاجين

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة
1 كوب ماء شرب ساخن 

كيف إعداد الوصفة

ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.

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