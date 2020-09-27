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فن

حنان ماضى تحيى حفلا في الأوبرا 30 أكتوبر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
حنان ماضي
حنان ماضي
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أحمد إبراهيم
تستعد المطربة حنان ماضى لإحياء حفلا غنائيا فى دار الأوبرا المصرية يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر المقبل، على المسرح الصغير. 

وتشدو حنان ماضى بعديد من الأغنيات تنال إعجاب الجمهور الاوبرالي ولعل من أبرز هذه الأغاني  "شباك قديم، شدى الضفاير، بحلم وافتح عنيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدى، مفيش ف الأغاني، عصفور، غناك يا بحر" إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة منها "البنت اللى سهرانة".

وشاركت حنان ماضى في حفلات الأوبرا التي تم إقامتها على مسرح النافورة ولقي الحفل نجاحا كبيرا رغم التزام الأوبرا بنسبة الطاقة الاستيعابية التي حددتها الحكومة وهي 25%. 

وبرعت حنان ماضى في تقديم العديد من الأعمال الفنية والتي قامت بغناء تتراتها أبرز هذه الأعمال مسلسل اللقاء الثاني الذي شهد أول ظهور لها مع الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء على الحجار.

وتستعد حنان ماضي هلال الفترة المقبلة لتقديم عدد من الحفلات الغنائية عبر مسارح الأوبرا وتحرص خلالها على تقديم الأغاني الجديدة والقديمة. 
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