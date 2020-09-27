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أخبار العالم

إعلان من مجلس النواب الليبي حول مفاوضات المغرب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
محاولات لحل الأزمة
محاولات لحل الأزمة الليبية
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قسم الخارجي
أعلن وفد من مجلس النواب الليبي أنه سيتوجه غدًا للمغرب للمشاركة في المفاوضات العازمة على حل الأزمة الليبية وتوفيق وجهات النظر،  وفق ما ذكرت العربية.


ويأتي ذلك مع ما سبق وذكرته وسائل إعلام، عن مصدر مطلع من أن الجولة الجديدة من الحوار الليبي بالمغرب ستنطلق يوم الثلاثاء، عوضا عن الأحد.

وانطلقت المشاورات الليبية في 6 سبتمبر الجاري، بإشراف من المغرب على الحوار الذي جمع ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة.

وتم الإعلان عن توصل وفدي التفاوض إلى اتفاق شامل بشأن المناصب السيادية، فضلا عن الاتفاق على مواصلة اللقاءات.


ويعيش الشارع الليبي حالة ترقب لما ستسفر عنه اجتماعات بوزنيقة في المغرب، نهاية الشهر الجاري، التي من المقرر أن تعلن أسماء جديدة لتولي المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلس الدولة، على أن تتوزع هذه المناصب بين الشرق والغرب والجنوب، وأن يتم استكمال الحوار في جنيف منتصف أكتوبر المقبل.


وناقش اجتماع لجنة الحوار الليبية المكونة من 26 عضوًا يمثلون مجلس النواب ومجلس الدولة، في وقت سابق الشهر الجاري، التوافق على إعادة تشكيل الحكومة والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، على أن تكون الحكومة من نصيب المنطقة الغربية، ومجلس الدولة للمنطقة الجنوبية، والمجلس الرئاسي للمنطقة الشرقية.


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