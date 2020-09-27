بسبب وقف المباني.. 50% تراجعا في الطلب على مواد البناء

وأضاف أن الشركات الصغيرة العاملة في "الصاج والقطاعات" تعتمد على الشركات الكبري في شراء المستلزمات التي تم فرض 10% عليها رسوم تنمية، وبالتالي ارتفعت تكلفتها الإنتاجية، ولم تعد قادرة على المنافسة مع المصانع المحلية التي تم استثناؤها من القرار.



وأوضح هيمن عبد الله أن هناك بعض المنتجات من الصلب ليس لها مثيل في السوق المحلية، مثل قطاعات الكامر الثقيل وألواح الصاج ذات السمك العالي، ورغم ذلك تم فرض رسوم عليها أيضا، مما تسبب في ضرر كبير للشركات المستوردة.









وطالب مستوردو الحديد بمساواتهم في دفع رسوم التنمية بنسبة 10% التي أقرتها الحكومة، سواء بالإعفاء التام أو توحيد نسبة رسوم التنمية على الجميع لتصبح تكلفة عادلة، وذلك لإتاحة الفرص التنافسية أمام الجميع.









وحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، فإن إجمالي إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالي مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون.









ويخوض هيمن عبد الله، وخالد الدجوي، انتخابات شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مع قائمة أبناء مصر، والمقرر لها يوم 14 أكتوبر المقبل.