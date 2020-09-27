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مرأة

نشرة المرأة.. تخلصي من هيشان وجفاف شعرك في دقائق.. ووصفات تخسيس سريعة لنسف الكرش

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، تعرف على أبرزهم خلال السطور التالية.

بالأبيض .. زوجة محمد الشرنوبي تبرز جمالها بإطلالة بسيطة

نشرت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.إليكم تفاصيل إطلالتها

بمكونات من مطبخك.. تخلصي من هيشان وجفاف شعرك في دقائق

تساعد الزيوت الطبيعية على ترطيب فعال لفروة الرأس، ويعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر لتحسين جودة شعرك، مما يجعله ناعمًا وسلسًا، وتفعل الخصائص المضادة للأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت الزيتون المعجزات لتقوية جذور الشعر إليك أفضل الزيوت لتقوية الشعر

مجربة ومضمونة .. وصفات تخسيس سريعة لنسف الكرش

بوصفات تخسيس البطن مذهلة ونتائجها مضمونة.. يمكنك تخسيس الكرش والتخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون.

لسلامة الرحم هناك  أطعمة عديدة يجب تناولها تساعد على توازن الهرمونات وضبط الدورة الشهرية، إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع "برايت سايد".

محاربة الكوليسترول ورفع المناعة .. فوائد ماء الثوم لصحتك غير متوقعة

يساعد  ماء الثوم   على علاج مجموعة متنوعة من الحالات الطبية، إليك فوائد ماء الثوم العديدة للصحة والبشرة وفقا لموقع "برايت سايد".
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