AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السقوط إلى الهاوية .. رعب فى وادى دجلة خوفا من المصير المجهول

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:04 م
ماجد سامي
ماجد سامي
Advertisements
عمرو الحلوانى
لم يجد مجلس إدارة نادى وادى دجلة سوى تقديم الدعم الكامل للفريق الأول لكرة القدم قبل مباراته المصيرية أمام الإنتاج الحربي المقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز.

ويعيش مسئولو دجلة حالة من الرعب بسبب موقف الفريق السيئ بجدول ترتيب الدوري الممتاز واحتلاله المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة، وبات الفريق مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثانى.

وتلقت إدارة دجلة وعدا من قبل الجهاز الفنى واللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن فى المرحلة المقبلة وخوض كل المباريات المقبلة كأنها لقاءات كؤوس من أجل تصحيح الموقف الصعب الذى بات عليه الفريق ومحاولة إنقاذ هبوطه إلى الهاوية بالنزول إلى القسم الثانى.


ويدخل فريق وادى دجلة مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه بالغ الصعوبة بجدول ترتيب الدوري، ويشهد معسكر دجلة تركيزا كبيرا من قبل الجميع سواء الجهاز الفنى أو اللاعبين فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الإنتاج .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

وادى دجلة كامل العدد قبل مواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز

للهروب من شبح الهبوط .. فاسيليو يطالب لاعبي وادي دجلة بالفوز على الإسماعيلي

تغييرات جديدة فى وادى دجلة خلال مواجهة المقاصة بالدوري الممتاز

وادي دجلة يخشى انتفاضة مصر المقاصة في الجولة الـ 22 من الدورى

محمد صلاح فى مهب الريح.. اجتماع طارئ في طنطا لحسم مصيره بعد ثلاثية سموحة

ترشيحاتنا

أسعار موديلات نيسان 2020 في مصر.. صور

بتوجيهات من السيسي .. صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام ..فيديو

ده ميرضيش ربنا.. تعليق الرئيس السيسي على صور العشوائيات في مصر قبل تطويرها

النصر ضد التعاون.. صراع آسيوي بنكهة سعودية في دوري الأبطال

عبر الفيديو كونفرانس.. السيسي يشهد افتتاح كوبرى تقاطع الطريق الدائرى مع محور شبرا- بنها.. فيديو

فيديوجراف.. رسوم إضافية جديدة على طلاب المدارس الخاصة والدولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجن 4 أسابيع عقوبة لسيدة بريطانية بسبب تزويد سيارتها بالوقود.. تفاصيل

الفرق بين زيت الزيتون والزيت النباتي.. وأيهما أفضل للصحة

عن مسلسل ابنة السفير .. أنجين اكيورك ونسليهان أتاغول أفضل ممثل وممثلة في تركيا