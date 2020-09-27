عقب توقفه عن تشغيل أجهزة التنفس الصناعي.. نقل جهاز كمبروسور إلى عناية حميات منوف

قرر الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، نقل جهاز الكمبروسور المسئول عن ضخ الهواء اللازم لتشغيل اجهزة التنفس الصناعي من مستشفي قويسنا الي العناية المركزة بحميات منوف عقب توقف الكمبروسور القديم عن العمل .





وأمر وكيل الوزارة فورا بنقل الجهاز من مستشفي قويسنا الي حميات منوف حيث تم تركيب جهاز حديث بمستشفى قويسنا مؤخرا.





جاء ذلك عقب شكاوى متعددة اطلقها مرضي حميات مستشفي منوف من توقف ونقص الاكسجين بالعناية المركزة، مما ترتب عليه عدد من الوفيات خلال الفترة الماضية داخل العناية المركزة بحميات منوف.





كما عقد الدكتور فيصل محمود جودة , وكيل وزارة الصحة بالمنوفية , اجتماعا مع إدارة العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد , مديرة الادارة , وفريق العمل بالإدارة.





وأكد وكيل الوزارة علي ضرورة المتابعة الإيجابية للمستشفيات الخاصة بشكل دوري من فريق العلاج الحر وتكثيف خطة المرور علي المستشفيات الخاصة والمراكز والمنشآت الصحية والمتابعة المستمرة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين , مشددا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق بين فريق العلاج الحر والتفتيش الصيدلي والوقائي بالمديرية وذلك أثناء المرور علي المستشفيات الخاصة.





وفي ختام الاجتماع وشدد وكيل الوزارة علي أن الدور الرئيسي لإدارة العلاج الحر هو الاشراف المباشر علي القطاع الصحي الخاص وذلك من أجل تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمريض لأن الهدف الأساسي هو مصلحة المريض وتذليل العقبات أمام المرضي لتقديم الخدمات الطبية علي مستوي عالي من الجودة .