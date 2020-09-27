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برلمان

الرئيس حريص على محدودي الدخل.. القوى العاملة بالبرلمان تعلق على استمرار صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:15 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ماجدة بدوي
أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.


وقالت "درويش"، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مصلحة المواطنين، خاصة محدودي الدخل.


وأضافت وكيلة القوى العاملة بالبرلمان أنه منذ من بداية جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ومصر أيضا، وهو يدير الأزمة لحظة بلحظة وكان أول اهتمامه هو المواطن المصري في الشارع، خاصة عمال اليومية الذين تضرروا من هذه الجائحة.


ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجارى، والتى تقدر بـ500 جنيه شهريًا.


وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى: "طالما اتكلمت عن العمالة غير المنتظمة إدينا 3 شهور، طيب انتوا هتكملوا لآخر السنة ولا إيه، الناس ظروفها صعبة،  فلو كان كده نكمل لغاية آخر السنة".


وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وجود مجموعة من الناس كل هدفها التشكيك فى المشروعات التى تتم وبث الشائعات والفتن بين المواطنين، مضيفًا: "في ناس موجودة وكل هدفها التشكيك ويخوفوكم بيطصادوا في المية العكرة.. لما تحركنا وبدأنا في خطة شرق العاصمة بالكامل قالوا بيعمل لصالح مصر الجديدة ومدينة نصر، مفيش كلام من ده فيه حاجة لصالح الناس".
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