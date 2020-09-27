AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أرقام تخيف كارتيرون.. التعاون لا يعرف الفوز على النصر في مباريات خروج المهزوم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:09 م
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
إسراء أشرف
يبحث فريق التعاون بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن انتصاره الأول على نظيره النصر، في مباريات خروج المهزوم عندما يتقابلان، اليوم الأحد، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الفريقان تقابلا في 6 مواجهات سابقة، كانت الأولى عام 1978 في مسابقة كأس الملك، وانتهت بفوز النصر 2-0، ثم تواجها عام 1990 في نهائي المسابقة ذاتها في المباراة الشهيرة التي كسبها النصر بهدفي ماجد عبد الله.


والتقى الفريقان مجددًا، لكن هذه المرة في مسابقة كأس ولي العهد، وكسب النصر المباراة 4-1، وتجدَّد اللقاء بينهما في المسابقة ذاتها عام 2012، وانتهت المباراة أيضًا نصراوية 4-2، وبعدها بثلاثة أعوام تقابلا في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحسم النصر اللقاء 2-1. 


أما آخر مباريات خروج المغلوب بينهما، فكانت قبل خمسة أشهر تقريبًا في نهائي بطولة السوبر السعودي، يومها انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان للمرة الأولى لركلات الترجيح، التي حسمها النصر 5-4.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره التعاون، اليوم الأحد، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً، في مباراة سعودية خالصة، بـ ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتأهل فريق النصر إلى دور الـ16 متصدرا لمجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما تأهل مواطنه التعاون بوصافة مجموعته الثالثة برصيد 9 نقاط.

وأكد نادي النصر، جاهزيته الكاملة لمباراة التعاون، وأجرى الفريق حصته التدريبية الأخيرة مساء أمس، تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا.

في المقابل، شدد  كارتيرون على صعوبة مواجهة النصر، قائلًا: "تنتظرنا مباراة مهمة وصعبة أمام فريق من أقوى الفرق في آسيا، وفي مثل هذه المواجهات نحتاج إلى أن نلعب بروح عالية وتركيز كبير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النصر يفوز على التعاون برباعية بالدوري السعودي في ليلة مغربية

بالأرقام.. الأهلي يتفوق على الزمالك في مواجهات شهر أغسطس

27 أكتوبر المقبل.. تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

هاتريك جوميز يدخله التاريخ مع الهلال السعودي

كورونا وغيرها.. أبرز خمسة تحديات واجهت الهلال السعودي قبل التتويج بالدوري

ترشيحاتنا

الطيران المدني الكويتي: التشغيل التجاري لمطار الكويت مع 9 دول فقط حتى الآن

بعد التشكيك في نسب أبنائها من زوجها المصري.. رد ناري من نادية العراقية

قذائف وألغام.. السعودية تحبط الآلاف من المتفجرات الحوثية بأرض اليمن

لو 2 مليار كفاية يبقى ننطلق.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ أهالي مسطرد

أنا بصلح مش بفسد.. الرئيس السيسي للمصريين: محدش هيقدر يدخل بيننا

بتوجيهات من السيسي .. صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام ..فيديو

AdvertisementS

الترسانة المحطة الأخيرة.. شوبير يلمح إلى رحيل فايلر عن الأهلي الخميس المقبل

الأهلي يبعد علي معلول عن المباريات.. واللاعب يغادر إلى تونس

استدعاء محمود الخطيب لسماع أقواله في شكواه ضد مرتضى منصور

مصدر بالجبلاية يكشف مدى أحقية مشاركة الكعبي واللافي وزيدان مع الوداد أمام الأهلي

بطل أزمة طفل الكرات .. لجنة الانضباط تغرم «هلال» وادي دجلة 50 ألف جنيه

أخبار الرياضة .. بيراميدز يتعاقد مع لاعب جديد في الأهلي .. وموعد توقيع باتشيكو.. وتصريحات رضا عبد العال عقب لقاء المارد الأحمر

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال بـ الدوري الإسباني

مخطط شحاتة.. صراع المراكز يشتعل فى الجونة قبل مواجهة الزمالك فى الدوري

متأكدة إنه هيوفي بوعده.. نجمة تنس الأهلي تتذكر وعد محمد صلاح بشأن المباراة الودية

صفقة الأهلي مهددة.. حلمي طولان يرفض رحيل صخرة إنبي في الصيف

مقابل 20 مليون يورو.. برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم ظهير أياكس

تماثل حارس الأهلي للشفاء من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. إيمى سالم بإطلالة تبرز جمالها على إنستجرام.. شاهد

بإطلالة محتشمة .. أمل حجازي تتألق في أحدث ظهور لها

حادث مأساوي شرق إنجلترا .. شجرة تنهي حياة طفلة 6 أعوام أمام أصدقائها