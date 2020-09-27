مدرب تونسي: المغرب سيطر على الكاف

علق الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى، علي سيطرة الأعضاء من المغرب داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.





وقال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": الكاميروني عيسى حياتو والمصري مصطفى فهمي والتونسي طارق بوشماوي والملغاشي احمد احمد والجيبوتي سليمان واباري هي أسماء والأسماء عديدة التي اثرت ومازالت تؤثر في قرارات وكواليس الكاف.





وتابع: لطالما توجهت سهام النقد الى لجنة التحكيم في الكاف بزعم مجاملة الأندية المصرية والتونسية بحكم تواجد عديد المسؤولين المصريين والتونسيين في صلب هياكل ولجان وإدارات الكاف على خلاف الواقع.





وأضاف: لكن في الآونة الأخيرة ومنذ تولي الملغاشي احمد احمد رئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم يبدو ان موازين القوى قد تغيرت في القارة السمراء بطريقة تضمن الريادة القارية للأندية والمنتخبات المغربية وقد أصبح ولاء أحمد أحمد مطلقا للطرف المغربي خاصة بعد أن وفّرت له المغرب كل الدعم المعنوي والمالي لتثبته على راس الكاف مُقابل دعم ومساندة الأندية المغربية.





واستطرد: وفي هذا الإطار صرح فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم والنائب الثاني لرئيس الكاف في عديد المناسبات بأن الوقت قد حان لسحب البساط من تحت أقدام الأندية المصرية والتونسية التي سيطرت حسب قوله على الكرة الإفريقية في العقدين الأخيرين.





وقال ايضا : يدخل التواجد المكثف للمسؤولين المغاربة في مختلف هياكل الاتحاد الافريقي ضمن سياسة ممنهجة تضمن سيطرة المغرب على قرارات الكاف وقد صرح فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية بذلك في عديد المناسبات.



