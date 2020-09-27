AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب تونسي: المغرب سيطر على الكاف

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:04 م
جمال الحاجي
جمال الحاجي
Advertisements
يسري غازي
علق الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى، علي سيطرة الأعضاء من المغرب داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

وقال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد":  الكاميروني عيسى حياتو والمصري مصطفى فهمي والتونسي طارق بوشماوي والملغاشي احمد احمد والجيبوتي سليمان واباري هي أسماء والأسماء عديدة التي اثرت ومازالت تؤثر في قرارات وكواليس الكاف.

وتابع: لطالما توجهت سهام النقد الى لجنة التحكيم في الكاف بزعم مجاملة الأندية المصرية والتونسية بحكم تواجد عديد المسؤولين المصريين والتونسيين في صلب هياكل ولجان وإدارات الكاف على خلاف الواقع.

وأضاف: لكن في الآونة الأخيرة ومنذ تولي الملغاشي احمد احمد رئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم يبدو ان موازين القوى قد تغيرت في القارة السمراء بطريقة تضمن الريادة القارية للأندية والمنتخبات المغربية وقد أصبح ولاء أحمد أحمد مطلقا للطرف المغربي خاصة بعد أن وفّرت له المغرب كل الدعم المعنوي والمالي لتثبته على راس الكاف مُقابل دعم ومساندة الأندية المغربية.

واستطرد: وفي هذا الإطار صرح فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم والنائب الثاني لرئيس الكاف في عديد المناسبات بأن الوقت قد حان لسحب البساط من تحت أقدام الأندية المصرية والتونسية التي سيطرت حسب قوله على الكرة الإفريقية في العقدين الأخيرين.

وقال ايضا : يدخل التواجد المكثف للمسؤولين المغاربة في مختلف هياكل الاتحاد الافريقي ضمن سياسة ممنهجة تضمن سيطرة المغرب على قرارات الكاف وقد صرح فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية  بذلك في عديد المناسبات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو ريدة والخطيب ينقذان موقف الأهلي والزمالك بنهائيات أبطال إفريقيا .. اقرأ التفاصيل

صحيفة مغربية تكشف سر عدم إقامة نهائيات دوري أبطال أفريقيا في مصر

الكاف المرتعش | نهائيات أبطال إفريقيا تكشف المستور .. حرب النفوذ تشتعل وأحمد أحمد " بلا قرار "

إعلامي مغربي يكشف موقف فوزى لقجع من الترشح فى انتخابات الكاف

شوبير يكشف كافة تفاصيل تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا واجتماع الكاف.. فيديو

الكاف يلعب بالنار.. إقامة انتخابات 2021 في المغرب يثير الجدل وموقف محرج لـ أحمد أحمد

ترشيحاتنا

الترسانة المحطة الأخيرة.. شوبير يلمح إلى رحيل فايلر عن الأهلي الخميس المقبل

شركة تعرض رشوة 2 مليون جنيه على التعليم لحفظ ملفات فساد.. والوزارة تبلغ الرقابة الإدارية

بمكياج ناعم .. ريم البارودي تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها

قائد سيارة يدهس تمساحًا أثناء جولة في حديقة سفاري.. شاهد ما حدث

الرئيس السيسي: أنشأنا 22 كوبري خلال 6 أشهر .. وتوسعة الطرق تخدم المواطنين

ده ميرضيش ربنا.. تعليق الرئيس السيسي على صور العشوائيات في مصر قبل تطويرها

AdvertisementS

الترسانة المحطة الأخيرة.. شوبير يلمح إلى رحيل فايلر عن الأهلي الخميس المقبل

الأهلي يبعد علي معلول عن المباريات.. واللاعب يغادر إلى تونس

استدعاء محمود الخطيب لسماع أقواله في شكواه ضد مرتضى منصور

مصدر بالجبلاية يكشف مدى أحقية مشاركة الكعبي واللافي وزيدان مع الوداد أمام الأهلي

بطل أزمة طفل الكرات .. لجنة الانضباط تغرم «هلال» وادي دجلة 50 ألف جنيه

أخبار الرياضة .. بيراميدز يتعاقد مع لاعب جديد في الأهلي .. وموعد توقيع باتشيكو.. وتصريحات رضا عبد العال عقب لقاء المارد الأحمر

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال بـ الدوري الإسباني

مخطط شحاتة.. صراع المراكز يشتعل فى الجونة قبل مواجهة الزمالك فى الدوري

متأكدة إنه هيوفي بوعده.. نجمة تنس الأهلي تتذكر وعد محمد صلاح بشأن المباراة الودية

صفقة الأهلي مهددة.. حلمي طولان يرفض رحيل صخرة إنبي في الصيف

مقابل 20 مليون يورو.. برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم ظهير أياكس

تماثل حارس الأهلي للشفاء من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. إيمى سالم بإطلالة تبرز جمالها على إنستجرام.. شاهد

بإطلالة محتشمة .. أمل حجازي تتألق في أحدث ظهور لها

حادث مأساوي شرق إنجلترا .. شجرة تنهي حياة طفلة 6 أعوام أمام أصدقائها