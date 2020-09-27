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برلمان

نائب: الاشتراطات الجديدة للبناء ستتطلب ضرورة إصدار قانون جديد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:19 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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معتز الخصوصى
قال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن الاشتراطات الجديدة للبناء ستتطلب ضرورة إصدار قانون جديد للبناء من جانب مجلس النواب.

وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة أن توضع اشتراطات للمبانى داخل الأحوزة العمرانية ، ولو كانت المبانى خارج الأحوزة العمرانية لابد ان تقوم الدولة بترخيصها.

كما اكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان على ضرورة ان يكون التوسع أفقى فى البناء فى المحافظات الساحلية ، وأن يكون التوسع رأسى فى المحافظات الحدودية ، وان يتم وضع اشتراطات خاصة للبناء.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، وإعلانها للشعب، وقال الرئيس: "اشتراطات البناء والدنيا واقفة ودى مش من المصلحة.. خلصوا اشتراطات البناء وأعلنوها للناس والمسار الجديد إزاى هنظم عملية البناء في مصر علشان الدنيا تتحرك".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا: "عاوز أقول للناس الاشتراطات.. إن كان عندنا عيب في النظام خله الدنيا كده وأنا بقول كلام مهذب.. كتير من بلدنا بالطريقة دى، لأن النظام اللى كان موجود قبل كده فى تنظيم البناء محتاج يتطور".
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