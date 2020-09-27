أمانى سمير تكتب: سلطان الأداء.. بعد الفراق

لن أتحدث اليوم عن خالد صالح .. النجم الذى تألق لعشر سنوات ثم غادر عالمنا فجأة تاركًا وراءه رصيدًا من الأعمال الفنية المميزة.





سأتحدث عن الصديق خالد صالح .. الذى زاملته فى رحلة كفاح فين مسرحية مستقلة لخلق تيار مسرحى مميز وخاص للفرق المستقلة فى الوسط المسرحى.





جمعنى مع خالد صالح عملان فنيان فى تعاونه مع فرقة الضوء المستقلة التى أتشرف بانتمائى الفنى لها.





اللقاء الأول كان عام ١٩٩٥ فى مسرحية راشومون لليابانى اكوتاجاوا، صياغة درامي وإخراج طارق سعيد.





اختاره طارق سعيد .. فى دور مختلف عما اعتاد خالد تقديمه باعتماده على طبقة صوته العريضة التى كانت تعطيه هيبة الكبار فى الأدوار.. لكن طارق رأى فيه إمكانيات تمثيل جديدة .. فأسند إليه دور صانع الشعر المستعار .. الذى يحلق شعور الموتى ويصنع منها الشعر المستعار .. ويعيش وسط القبور .. فطلب منه استخدام طبقة صوت حادة تماثل الغراب .. ونجح خالد فى تحقيق المعادلة الصعبة فى أداء صوتى مختلف وغير معتادة مع الحفاظ على الشخصية الدرامية المؤثرة فى أحداث العرض.





كانت ثقة طارق سعيد فى موهبة خالد .. حافزًا له ليخلص فى الاستماع للتوجيهات الفنية وتنفيذها بكل دقة .. ومن متابعتى لخالد أثناء البروڤات والعروض عن قرب حيث كنت المخرج المنفذ للعرض .. وجدته ممثل ملتزم .. يثق تمامًا فى قيادة مخرجه وينفذ كل توجيهاته بكل دقة .. مضيفًا إلى خبراته خبرة فنية جديدة.





واستمرت زمالتنا ولقاءاتنا الفنية سنوات فى صراع المستقلين للاستمرار من خلال تقديم مواسم مسرحية ولقاءات فنية .. كان كثيرًا من تدور بيننا حوارات فنية حول أدواره المختلفة .. وكان خالد مستمع جيد جدًا للنقد .. كثير السؤال عن أدائه الفنى والرأى الفنى فى أداوره فى الدراما التليفزيونية والسينمائية .. ولم يغضب منى مرة أو استاء من تحليل لأى عمل من أعماله .. حتى التقينا فى عام ٢٠٠٦ فى مسلسل كوميدى للمخرج طارق سعيد .. ووجدته بنفس الروح .. كان خالد يتمتع بروح الهاوى والتزام المحترف .. مستمع جيد للتوجيهات.. وواضعا ً ثقته الكاملة فى المخرج .. منحيًا نجوميته التى كانت تحققت ببطولات مطلقة سينمائية وتليفزيونية متعددة .





لم يتغير خالد .. لم تؤثر فى سلوكه مظاهر الشهرة والنجومية .. كان حتى رحل عن عالمنا رقيقا ً مهذبًا منفذًا للتوجيهات .. هاوى للفن محترف التمثيل .





رحمك الله يا خالد .. سافرت بالجسد تاركًا لنا رفاق الرحلة ذكريات جميلة للصداقة راقية وفنان خالد .. ذو خُلق صالح .