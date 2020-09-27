الجيش اللبناني يكشف عن المضبوطات في مخبأ الإرهابي "التلاوي"

قال الجيش اللبناني إنه جرى العثور على متفجرات وحزام ناسف بحوزة الإرهابي القتيل في منطقة المنية، حيث كان ينوي تفجير مركز الجيش هناك.





وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن حالة من الاستنفار تجرى بين صفوف الجيش اللبناني بعد تصديه وقيامه بقتل إرهابي.





وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن "إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش بمحلة عرمان- المنية".





وأوضحت أن الاشتباكات نتج عنها استشهاد عسكريين اثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين".





وأشارت إلى أن "الإرهابيين الآخرين قد فروا إلى جهة مجهولة".





ولفتت قيادة الجيش إلى أنها تجري متابعات لتوقيف الإرهابيين الفارّين وكشف ملابسات الاعتداء.





وكانت قوات الأمن اللبنانية قتلت عنصرين اثنين على الأقل في تبادل كثيف لإطلاق النار، السبت، مع خلية مسلحة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا.



