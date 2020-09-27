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مرأة

دراسة تكشف سبب تعرض كبار السن لعدوى كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:30 م
دراسة تكشف سبب تعرض
دراسة تكشف سبب تعرض كبار السن لعدوى كورونا
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حياة عبد العزيز
كشف الباحثون وفقا لدراسة جديدة ، أن المرضى الأكبر سنًا المصابين بعدوى كورونا لديهم ترددات أقل للخلايا المناعية اللازمة لطرد الفيروس من الجسم.

وقال عالم الفيروسات Gennadiy Zelinskyy: "يعاني كبار السن من أمراض أكثر خطورة مقارنة بالشباب، ووجدنا أن الجزء السام للخلايا من التحكم المناعي ليس فعالًا في الاستجابة للفيروس لدى كبار السن".

وحسب موقع "timesofindia"، قام عالم الفيروسات هو وزملاؤه بتحليل عينات دم من 30 شخصًا يعانون من حالات خفيفة من فيروس كورونا COVID-19 لملاحظة كيفية استجابة الخلايا التائية ، الضرورية للتعرف على الخلايا المصابة والقضاء عليها ، أثناء عدوى SARS-CoV-2. وتراوحت أعمار المرضى بين منتصف العشرينات وأواخر التسعينيات.

ووجد الباحثون أن العدوى الحادة لـ SARS-CoV-2 أدت إلى انخفاض عدد الخلايا التائية في دم المرضى، مقارنة بالأفراد الأصحاء.

وقال زيلينسكي إن هذا التخفيض كان أحد المفاجآت العديدة غير المرحب بها من فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتؤدي معظم الفيروسات، بمجرد دخولها الجسم إلى زيادة توسع جهاز المناعة في الخلايا التائية، وتشمل هذه الخلايا التائية "القاتلة" ، والتي تلعب دورًا حاسمًا في القضاء على الخلايا المصابة بالفيروس.

كما إنها تنتج جزيئات سامة للخلايا تدمر الخلايا المصابة في الجسم، ولكن إذا كان الجهاز المناعي للشخص ينتج عددًا أقل من هذه الخلايا التائية ، كما قال زيلينسكي، فسيكون أقل نجاحًا في مكافحة العدوى الفيروسية.

ووجد الباحثون بالمثل أن عدد خلايا CD8 + T التي تنتج جزيئات سامة للخلايا استجابة للفيروس يتضاءل مع تقدم العمر ، وكان هذا الانخفاض أعلى بشكل ملحوظ ، في المتوسط ​​، في المرضى فوق 80- وعلاوة على ذلك ، فإن الخلايا التائية "القاتلة" المأخوذة من المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 80-96 تنتج جزيئات سامة للخلايا بتواتر أقل من الخلايا المماثلة من المرضى الأصغر سنًا.

كما يرتبط فيروس SARS-CoV-2 بخلايا الأنف أو الفم، وقد ينتشر إلى الرئتين وينتقل إلى أعضاء أخرى، مما يؤدي إلى عدوى تهدد الحياة.

وقال زيلينسكي: "تقاتل الخلايا التائية السامة للخلايا حقًا من أجل السيطرة خلال هذه المرحلة الحادة من العدوى".

وتابع إنه إذا كان الجهاز المناعي للمريض المسن ينتج عددًا أقل من الخلايا التائية القاتلة ، وكانت هذه الخلايا غير مسلحة بشكل كافٍ ، فقد تكون هذه الخلايا تشكل دفاعًا غير كافٍ ضد السارس- CoV-2، يمكن أن تستمر الجزيئات الفيروسية في الانتشار، ونتيجة لذلك ، تزداد العدوى سوءًا.

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وتشير البيانات الجديدة إلى أن الخلايا التائية السامة للخلايا تلعب دورًا رئيسيًا في السيطرة على العدوى المبكرة ، لكن زيلينسكي حذر من أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان يمكن تسخير هذا الاتصال لتصميم علاج مناعي فعال يستخدم هذه الخلايا.

وفي دراسات سابقة حول العدوى الفيروسية في الفئران ، وجدت مجموعته أن مثبط نقطة التفتيش، العلاج المناعي الذي ينشط الخلايا التائية القاتلة ويطلق المكابح بشكل فعال على الجهاز المناعي، قد حسن التحكم في الفيروسات في البداية ولكن كان من المحتمل أن يتسبب لاحقًا في تلف الجهاز المناعي، الرئتين والأعضاء الأخرى.

وأضاف إن هناك ما يبرر إجراء مزيد من الدراسات لفهم المخاطر والفوائد المحتملة للتدخل في الخلايا التائية بشكل أفضل كوسيلة للسيطرة على السارس- CoV-2 والفيروسات الأخرى. 
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