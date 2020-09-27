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سيارات

سيارة أجرة ذاتية القيادة تفوز بجائز فورد للمصممين.. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تعمل العديد من الدول على تطوير فكرة القيادة الذاتية من خلال عمل ابحاث ومشاريع طلابية فى الجامعات البحثية ولمحترفى التصاميم والشركات العالمية ، وبالأخص بعد فرض الوباء العالمي فيروس كورونا تحديات التباعد الاجتماعي الجديدة .

وفى هذا الإطار نجح أحد الخريجين من قسم تصاميم النقل يدعى ماريوس لوشنر من جامعة ستافوردشاير في المملكة المتحدة ، فى ابتكار حل للقيادة الذاتية بالسيارات الاجرة لمساعدة الجمهور ، ونجاح فكرة التباعد الاجتماعي يحمل اسم muvone .

وبالفعل حصل ماريوس لوشنر مشروعه المسمى muvone على جائزة "التنقل في الواقع الجديد" التي تقدمها شركة فورد، والتي تحدّت خريجي التصميم لتطوير مفاهيم وأفكار وحلول التنقل المبتكرة التي تعالج السيناريوهات الجديدة التي فرضها "كوفيد-19".

ويوضح ماريوس لوشنر ان النموذج ، هو عبارة عن سيارة أجرة ذاتية القيادة لشخص واحد، حيث يعطي muvone الأولوية للتنقل الفردي بأمان ويتيح للأفراد التنقل أينما رغبوا براحة تامة.

وبعد الفوز بالجائزة قال كريس هاملتون، كبير المصممين في فورد أوروبا: "تسبب وباء ’كوفيد-19‘ بتأثير كبير على مختلف جوانب حياتنا فأدى إلى تغيير سبل تنقل الناس وشحن البضائع، وأدخل الجميع في مرحلة جديدة غير مسبوقة تتطلب إطلاق أفكار جديدة للتطبيقات والمزايا والتصاميم والنقل، لاسيما أن السيارات في عالمنا اليوم هي عصب التنقل ولابد من الحفاظ على دورها هذا، والالتزام في الوقت نفسه بكافة معايير الصحة والسلامة أكثر من أي وقت مضى".

اما التصميم الداخلى لنموذج muvone فيتميز بسيطة ومسطحة ومواد سهلة التنظيف، وبالتالي يمكن تعقيم السيارة بين الرحلات.

وتم تصميم النموذج muvone لتعزيز الإدماج الاجتماعي في وقت يحتاجه أصحاب الهمم بشدة، حيث تجعل مزايا سهولة الوصول من نموذج  muvone مثاليًا لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض تعيق حركتهم.

 

 

 

 

 

 

 

سيارة أجرة ذاتية القيادة تفوز بجائز فورد للمصممين.. صور
سيارة أجرة ذاتية القيادة تفوز بجائز فورد للمصممين.. صور
سيارة أجرة ذاتية القيادة تفوز بجائز فورد للمصممين.. صور
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