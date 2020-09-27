الرئيس يوجه الحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء.. نواب: مصادرة المباني المخالفة والحجز الإداري عليها حال البناء عليها بعد الإزالة.. وعدم تغيير المخطط التفصيلي لأي مكان إلا بقرار جمهوري

إسكان البرلمان: الاشتراطات الجديدة للبناء موجودة في تعديلات القانون

برلماني يطالب باشتراطات جديدة للبناء لمنع مخالفات المباني

نائب: الاشتراطات الجديدة للبناء تتطلب ضرورة إصدار قانون جديد









أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان أن الاشترطات الجديدة للبناء موجودة فى تعديلات قانون البناء الموحد، ومن المقرر أن يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، كما أشاروا إلى ضرورة أن توضع اشتراطات للمبانى داخل الأحوزة العمرانية، ولو كانت المبانى خارج الأحوزة العمرانية لابد أن تقوم الدولة بترخيصها، كما طالبوا بعدم تغيير المخطط التفصيلى لأى مكان إلا بقرار جمهوري، لأنه ليس من المعقول أن يقوم كل وزير أو محافظ بتعلية أدوار أخرى.









فى البداية، قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الاشتراطات الجديدة للبناء موجودة فى تعديلات قانون البناء الموحد، ومن المقرر أن يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة.









وأضاف الحصى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه طالما هناك توجيهات من الرئيس للحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء فسيتم تنفيذها على الفور.









وطالب وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن تشمل الاشتراطات الجديدة للمبانى أن يقوم صاحب المبنى بعمل جراج يستوعب كل السيارات فى المبنى.









وقال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الاشتراطات الجديدة للبناء لابد أن تتضمن ضرورة منع مخالفات البناء فى المستقبل، مشيرا إلى ضرورة تعديل قانون البناء الموحد بحيث لا يقوم المواطنون بالبناء بعد قرار الإزالة.









وطالب محمود، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بأن يتم مصادرة المبانى المخالفة والحجز الإدارى عليها لو تم البناء مرة أخرى بعد الإزالة، لأنه خطر على الأمن القومى المصرى.









وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أنه من حق أى مواطن أن يبنى مرة ونصف عرض الشارع، بما لايخالف المخطط التفصيلى، بمعنى أنه إذا كان يوجد فى حى التجمع فلل وأراضٍ مربعة، فلابد أن تكون مصممة على مساحات محددة بما لا يخالف المساحات فى حى التجمع الخامس.









كما طالب بعدم تغيير المخطط التفصيلى لأى مكان إلا بقرار جمهوري، لأنه ليس من المعقول أن يقوم كل وزير أو محافظ بتعلية أدوار أخرى.









وقال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الاشتراطات الجديدة للبناء ستتطلب ضرورة إصدار قانون جديد للبناء من جانب مجلس النواب.









وأشار مخاليف، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى ضرورة أن توضع اشتراطات للمبانى داخل الأحوزة العمرانية، ولو كانت المبانى خارج الأحوزة العمرانية لابد أن تقوم الدولة بترخيصها.









وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ضرورة أن يكون التوسع أفقيا فى البناء فى المحافظات الساحلية، وأن يكون التوسع رأسيا فى المحافظات الحدودية، وأن يتم وضع اشتراطات خاصة للبناء.









وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، وإعلانها للشعب، وقال: "اشتراطات البناء والدنيا واقفة ودى مش من المصلحة.. خلصوا اشتراطات البناء وأعلنوها للناس والمسار الجديد إزاى هنظم عملية البناء في مصر علشان الدنيا تتحرك".









وأضاف الرئيس خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا: "عاوز أقول للناس الاشتراطات.. إن كان عندنا عيب في النظام خله الدنيا كده وأنا بقول كلام مهذب.. كتير من بلدنا بالطريقة دى، لأن النظام اللى كان موجود قبل كده فى تنظيم البناء محتاج يتطور".