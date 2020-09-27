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طرق جديدة بـ مسطرد وعين شمس.. الفار: 5.7 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمحاور شرق القاهرة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:55 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب ايهاب الفار
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ريهام فيكتور
إيهاب الفار: 


أكد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات البترولية فى مسطرد، أن افتتاح المجمع يتزامن مع قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير الطرق والمحاور  بمنطقة شرق القاهرة.

قال إيهاب الفار، إن اليوم نستكمل مسيرة العطاء والإنجازات لافتتاح صرح صناعي عملاق وهو مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد.  

وأضاف إيهاب الفار، أن الهيئة تقوم بأعمال محاور مرورية بمنطقتي مسطرد وعين شمس، وسيتم البدء فيها في شهر أكتوبر القادم.

وأشار "الفار"، إلى أن المحور الجديد يبدأ في مسطرد بميدان الرنين، وينتهي حتى كوبري عين شمس، ويضم 8 حارات بالاتجاهين ، لافتًا إلى أن 
الجزء الثاني من المحور يضم إزالة كوبري عين شمس المعدني واستبداله بكوبري خرساني، طوله 650 مترا، وعرضه 21 مترا، وهو من كوبري عين شمس وحتى شارع العشرين.

وتابع: "نفذنا 12 إشارة ضوئية ويجب على الفرد الضغط على زر الإشارة، ليتم غلق الطريق لمدة 30 ثانية لحين تعدية الشارع وتفتح مرة أخرى، موضحًا أن المشروعات التى يتم تنفيذها الآن فى المرحلة الثانية ضمن منظومة تطوير طرق ومحاور شرق القاهرة تقدر تكلفتها بـ 5.7 مليار جنيه لتطوير المحاور والطرق فى المرحلة الثانية، ويتم تنفيذ بها 15 طريق بطول عشرات الكيلووات.

وأكد إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، إن اليوم سيشهد افتتاح محور شبرا بنها المطرية وبهتيم، لافتا إلى أنه كان ينقصة مجموعة بسيطة من الأعمال الهندسية وينتهي.
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