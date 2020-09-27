إعادة النسق الحضاري والطابع السياحي.. رصف وتطوير شارع النيل بالجيزة بطول 6 كم

بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع النيل بطول ٦ كم بداية من ميدان الجيزة وحتي ميدان الكيت كات وذلك بالتعاون مع وزارة الطرق والنقل.





وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن شارع النيل يعد من الشوارع الرئيسية وذات الطابع السياحي والتي تدهورت حالته من طبقة رصف وجزيرة وسطي ورصيف مشاة ومسطحات خضراء لكونه لم يدرج ضمن خطط التطوير منذ فترة زمنية طويلة خاصة أنه محور مروري هام ويشهد حركة مرورية عالية لقيامه بالربط بين الأحياء بمدينة الجيزة.





وقال المحافظ إن أعمال التطوير تهدف إلي توحيد النسق العام للشارع والحفاظ علي الطابع السياحي لتحقيق وعودة المظهر الجمالي والحضاري له مرة أخري.





وأوضح أن الأعمال تشمل قطاعين وهما القطاع السياحي بطول 2.5 كم بداية من نفق الجلاء وحتي ميدان الكيت كات والقطاع السكني بطول 3.4 كم بداية من ميدان الجيزة وحتي نفق الجلاء ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال خلال ٣ شهور.





أوضح المحافظ بأن الشارع سيصل إلى ٤ حارات في كل إتجاه مع توفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين ومسار سياحي مؤهل للمشاة بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط إنترلوك بمسارات المشاة و تدعيم الجزيرة الوسطي وجانبي الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات وتركيب أعمدة إنارة ديكورية لتعطي للشارع لمسة حضارية والتي يمكن أن تستغل في وضع اللافتات الإعلانية للشركات لتحقيق عائد مادي يستغل في أعمال الصيانة للشارع، بالإضافة إلي أنه سيتم تطوير سور الكورنيش بنسق موحد بداية من نفق الجلاء وحتي ميدان الكيت كات يشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة علي كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وذلك لإعطاء مظهر حضاري وطابع موحد لتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.





بالإضافة إلي استغلال المساحات المهملة والغير مستغلة أسفل كوبري 6 أكتوبر في إنشاء منطقة خدمات للمواطنين وتخصيص أماكن انتظار وإنشاء مقاعد وإستراحات ومحطات الأتوبيس.





وقد أكد المحافظ علي الشركة المنفذة بالبدء في الأعمال وتنفيذها بأعلي المعايير والمواصفات مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.





كما كلف المحافظ الشركة المنفذة بتنفيذ نموذج مبدئى حوالي ٢٠٠ م تطوير شامل علي أرض الواقع للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والرؤية الموضوعة, مشيرًا بأنه سيتم إستلام الأعمال من خلال لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة.





أكد راشد بأن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير كافة المحاور المرورية الرئيسة والهامة المؤدية إلى المناطق الأثرية والمزارات السياحية وذلك بالتوازي مع تطوير الشوارع الجانبية والداخلية والمناطق الشعبية وغير المخططة.



