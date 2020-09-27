إسكان البرلمان: الاشتراطات الجديدة للبناء موجودة في تعديلات القانون

قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الاشتراطات الجديدة للبناء موجودة في تعديلات قانون البناء الموحد، ومن المقرر أن يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة.





وأشار الحصى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طالما هناك توجيهات من الرئيس للحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء فسيتم تنفيذها على الفور.





وطالب وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان بأن تشمل الاشتراطات الجديدة للمبانى أن يقوم صاحب المبنى بعمل جراج يستوعب كل السيارات فى المبنى.





وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، وإعلانها للشعب، وقال الرئيس: "اشتراطات البناء والدنيا واقفة ودى مش من المصلحة.. خلصوا اشتراطات البناء وأعلنوها للناس والمسار الجديد إزاى هنظم عملية البناء في مصر علشان الدنيا تتحرك".





وأضاف الرئيس خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا: "عاوز أقول للناس .. إن كان عندنا عيب في النظام خلى الدنيا كده وأنا بقول كلام مهذب.. كتير من بلدنا بالطريقة دى، لأن النظام اللى كان موجود قبل كده فى تنظيم البناء محتاج يتطور".