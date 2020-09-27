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محافظات

يحدث في المنيا.. بدء فحص ومراجعة أوراق المتقدمين لانتخابات النواب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:55 م
محافظة المنيا
محافظة المنيا
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ايمن رياض
بدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنيا، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس اللجنة، ورئيس المحكمة الابتدائية، اليوم، الأحد، أعمال فحص ومراجعة أوراق وملفات 198 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم خلال فترة تلقي الطلبات، للتنافس على 16 مقعدا "فردي" داخل 6 دوائر انتخابية، تمهيدا لإعلان كشوف المرشحين خلال ساعات، عقب اعتمادها من الهيئة العليا للانتخابات.

وتعد اللجنة كشوف تشمل أسماء المرشحين، ورموزهم الانتخابية، والانتماء الحزبي للمرشحين، وأيضًا المستقلين، كل في دائرته، ومن المقرر أن يتم إعلانها مساء اليوم الأحد أو باكر الاثنين بحد أقصى، وذلك وفق مصادر قضائية.

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وتضم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات كل من: المستشار أحمد سمير أبو الليل بمجلس الدولة، المستشار عبد الرحيم هارون، المفتش القضائي الأول، المستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، والمستشار وليد فهمي بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمنيا. 
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