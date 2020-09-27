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برلمان

سياحة البرلمان تشيد بتكليفات السيسى للحكومة لدعم القطاع حتى نهاية العام الجارى

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:46 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
أعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تأييدها التام لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة باستمرار دعم الدولة لقطاع السياحة الى نهاية العام الجارى نظرا لأنه لم يتعاف حتى الآن من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا. 

وقال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه اليوم مع تكليفات الرئيس السيسى لاستمرار الحكومة فى دعم العمالة المؤقتة التى تضررت داخل قطاع السياحة وصرف مبلغ الـ500 جنيه شهريا لهم حتى نهاية العام الجارى مشيدا بالمشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها مشروع تكرير البترول بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية وغيره من مشرعات الطرق والكباري والبنية الأساسية. 

كما أشاد النائب عمرو صدقى بحديث الرئيس السيسى عن حرص المصريين على دعم استقرار الدولة المصرية وتحمل المصريين لتبعات الاصلاح الاقتصادى مؤكدا أن الشعب المصرى العظيم يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية. 
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