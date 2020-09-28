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فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل أول قطار كهربائي في مصر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
القطار الكهربائي
القطار الكهربائي المونوريل
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منار شعبان
تسعي وزارة النقل للانتهاء من القطار الكهربائي الجديد العاشر من رمضان - السلام، قبل أكتوبر 2021. 

1‪ تكمن أهمية المشروع في أنه يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة. 

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كان المهندس كامل الوزير، - وزير النقل قد عقد اجتماعًا موسعًا  مع   السفير الصيني بالقاهرة  لياو لي تشانج ومسئولي تحالف افيك/ كريك الصيني المنفذ لمشروع القطار الكهربائي  السلام / العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان، لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع وبحث التعاون  المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اول قطار كهربائي في مصر من خلال الفيديوجراف التالي.
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