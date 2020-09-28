فيديوجراف.. تفاصيل أول قطار كهربائي في مصر

تسعي وزارة النقل للانتهاء من القطار الكهربائي الجديد العاشر من رمضان - السلام، قبل أكتوبر 2021.





1‪ تكمن أهمية المشروع في أنه يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة.





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كان المهندس كامل الوزير، - وزير النقل قد عقد اجتماعًا موسعًا مع السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشانج ومسئولي تحالف افيك/ كريك الصيني المنفذ لمشروع القطار الكهربائي السلام / العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان، لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اول قطار كهربائي في مصر من خلال الفيديوجراف التالي.