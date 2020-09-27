تأجيل استشكال متهم على حكم حبسه بأحداث عنف الزاوية الحمراء لـ24 ديسمبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل استشكال المتهم يوسف عبد المنعم على حكم حبسه بـ"أحداث عنف الزاوية الحمراء"، ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الإخلال بالأمن والنظام العام والتظاهر دون إخطار الجهات المختصة وحازوا وأحرزوا فيها أسلحة وزجاجات مولوتوف، لجلسة 24 ديسمبر المقبل لتعذر حضور المتهم.





عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ودكتور على عمارة، وسكرتارية أيمن القاضى.



