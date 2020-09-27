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حوادث

تأجيل استشكال متهم على حكم حبسه بأحداث عنف الزاوية الحمراء لـ24 ديسمبر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:38 م
مطرقة
مطرقة
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل استشكال المتهم يوسف عبد المنعم على حكم حبسه بـ"أحداث عنف الزاوية الحمراء"، ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الإخلال بالأمن والنظام العام والتظاهر دون إخطار الجهات المختصة وحازوا وأحرزوا فيها أسلحة وزجاجات مولوتوف، لجلسة 24 ديسمبر المقبل لتعذر حضور المتهم.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ودكتور على عمارة، وسكرتارية أيمن القاضى.

ووجه للمتهم وآخرين العيد من التهم منها التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات، ووجه ليعض المتهمين تهم حيازة اسلحة نارية وذخيرة.
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