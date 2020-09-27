AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة 555 متهما بـ ولاية سيناء 4 لـ ٢٩ سبتمبر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:32 م
مطرقة
مطرقة
Advertisements
أحمد مهدي
قررت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة المختصة، المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق ٢٩ سبتمبر الجاري. 

كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء المختص تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال.

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. نظر محاكمة 555 متهما في قضية ولاية سيناء 4

اليوم.. محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4"

اليوم.. محاكمة 555 متهما فى قضية ولاية سيناء 4

اليوم.. نظر محاكمة 555 متهمًا في قضية ولاية سيناء

اليوم .. محاكمة 555 متهما فى ولاية سيناء 4

ترشيحاتنا

مخطط شحاتة.. صراع المراكز يشتعل فى الجونة قبل مواجهة الزمالك فى الدوري

بيزهق الإدارة والجماهير.. رضا عبد العال: فايلر أصبح مؤديا وتغير بعد أزمة كورونا

إيهاب الفار: مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد صرح صناعي عملاق

الترسانة المحطة الأخيرة.. شوبير يلمح إلى رحيل فايلر عن الأهلي الخميس المقبل

مفيش كلام من ده.. الرئيس السيسى يرد على أقاويل تطوير مصر الجديدة ومدينة نصر لخدمة أشخاص بعينهم

50 صورة و10 فيديوهات من جنازة المنتصر بالله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعرض للضرب.. تقليد غريب للزواج داخل قبيلة الفولاني.. صور

لأول مرة.. ظهور بي ام دبليو X8 الجديدة أثناء اختبارها.. صور

بعد تحطمها في الحرب العالمية.. شاهد | لحظة انتشال طائرة مقاتلة من البحر الأسود