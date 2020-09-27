احتفالية كبرى بمعابد الكرنك للاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالأقصر

احتفل العديد من السياح بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بيوم السياحة العالمي، حيث تم تنظيم فاعليات فنية سياحية بمعابد الكرنك، تضمنت عروض مزمار وفرقة الفنون الشعبية، وتم خلالها إهداء السياح الورود والهدايا التذكارية وبطاقات التهنئة.
وقد شارك في الفاعليات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وحسن الجيلانى مدير عام ادارة التنمية السياحية، ومحمود حسان مدير عام مكتب وزارة السياحة، وأشرف جلال مدير عام مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، ومصطفى رفاعى نقيب المرشدين السياحيين، والدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك، وحاتم الصغير نائب مدير الصوت والضوء، وأيمن أبو زيد رئيس جمعية التنمية السياحية، والقيادات التنفيذية والأمنية، ومسئولو الثقافة والشباب والرياضة.
ومن جانبه، هنأ محافظ الأقصر قيادات القطاع السياحي وجميع العاملين بمنظومة السياحة بهذا اليوم، متمنيًا عودة التدفقات السياحية إلى مصر والأقصر، وموجهًا الدعوة لكل السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة الأقصر، ومؤكدًا أن المحافظة آمنة تمامًا.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم الأحداث والفاعليات التي تسهم في تنشيط السياحة، وتقديم كل الدعم من أجل عودة حركة السياحة.
جدير بالذكر أن الاحتفال بـ"يوم السياحة العالمي" يوافق 27 سبتمبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "السياحة والتنمية الريفية".