احتفالية كبرى بمعابد الكرنك للاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالأقصر

احتفل العديد من السياح بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بيوم السياحة العالمي، حيث تم تنظيم فاعليات فنية سياحية بمعابد الكرنك، تضمنت عروض مزمار وفرقة الفنون الشعبية، وتم خلالها إهداء السياح الورود والهدايا التذكارية وبطاقات التهنئة.





وقد شارك في الفاعليات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وحسن الجيلانى مدير عام ادارة التنمية السياحية، ومحمود حسان مدير عام مكتب وزارة السياحة، وأشرف جلال مدير عام مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، ومصطفى رفاعى نقيب المرشدين السياحيين، والدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك، وحاتم الصغير نائب مدير الصوت والضوء، وأيمن أبو زيد رئيس جمعية التنمية السياحية، والقيادات التنفيذية والأمنية، ومسئولو الثقافة والشباب والرياضة.





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ومن جانبه، هنأ محافظ الأقصر قيادات القطاع السياحي وجميع العاملين بمنظومة السياحة بهذا اليوم، متمنيًا عودة التدفقات السياحية إلى مصر والأقصر، وموجهًا الدعوة لكل السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة الأقصر، ومؤكدًا أن المحافظة آمنة تمامًا.





وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم الأحداث والفاعليات التي تسهم في تنشيط السياحة، وتقديم كل الدعم من أجل عودة حركة السياحة.



