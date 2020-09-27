AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

احتفالية كبرى بمعابد الكرنك للاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالأقصر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:02 م
احتفالية كبرى بمعابد
احتفالية كبرى بمعابد الكرنك
Advertisements
شمس يونس
احتفل العديد من السياح بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بيوم السياحة العالمي، حيث تم تنظيم فاعليات فنية سياحية بمعابد الكرنك، تضمنت عروض مزمار وفرقة الفنون الشعبية، وتم خلالها إهداء السياح الورود والهدايا التذكارية وبطاقات التهنئة.

وقد شارك في الفاعليات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وحسن الجيلانى مدير عام ادارة التنمية السياحية، ومحمود حسان مدير عام مكتب وزارة السياحة، وأشرف جلال مدير عام مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، ومصطفى رفاعى نقيب المرشدين السياحيين، والدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك، وحاتم الصغير نائب مدير الصوت والضوء، وأيمن أبو زيد رئيس جمعية التنمية السياحية، والقيادات التنفيذية والأمنية، ومسئولو الثقافة والشباب والرياضة.



ومن جانبه، هنأ محافظ الأقصر قيادات القطاع السياحي وجميع العاملين بمنظومة السياحة بهذا اليوم، متمنيًا عودة التدفقات السياحية إلى مصر والأقصر، وموجهًا الدعوة لكل السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة الأقصر، ومؤكدًا أن المحافظة آمنة تمامًا. 

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم الأحداث والفاعليات التي تسهم في تنشيط السياحة، وتقديم كل الدعم من أجل عودة حركة السياحة.

جدير بالذكر أن الاحتفال بـ"يوم السياحة العالمي" يوافق 27 سبتمبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "السياحة والتنمية الريفية".
احتفالية كبرى بمعابد الكرنك للاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالأقصر
احتفالية كبرى بمعابد الكرنك للاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالأقصر
احتفالية كبرى بمعابد الكرنك للاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالأقصر
احتفالية كبرى بمعابد الكرنك للاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالأقصر
احتفالية كبرى بمعابد الكرنك للاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالأقصر
احتفالية كبرى بمعابد الكرنك للاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالأقصر
احتفالية كبرى بمعابد الكرنك للاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالأقصر
احتفالية كبرى بمعابد الكرنك للاحتفال باليوم العالمى للسياحة بالأقصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الآثار يصل الأقصر لتفقد المتحف العام

وزير السياحة والآثار يتفقد معبد الكرنك.. والسائحون: سعداء بالتقاط الصور مع المصريين

ترشيحاتنا

مواردنا مستنزفة.. وزير البترول يكشف وضع قطاع التكرير فى مصر عام 2013

الحزن يخيم على هانى رمزى والسبكى فى جنازة المنتصر بالله.. فيديو

الرئيس السيسي: أنشأنا 22 كوبري خلال 6 أشهر .. وتوسعة الطرق تخدم المواطنين

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال بـ الدوري الإسباني

مخطط شحاتة.. صراع المراكز يشتعل فى الجونة قبل مواجهة الزمالك فى الدوري

استدعاء محمود الخطيب لسماع أقواله في شكواه ضد مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أجرة ذاتية القيادة تفوز بجائز فورد للمصممين.. صور

مطرز وشراشيب.. روجينا تجذب الأنظار بإطلالة سواريه

التعرض للضرب.. تقليد غريب للزواج داخل قبيلة الفولاني.. صور