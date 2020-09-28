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برلمان

نائب: مجلس النواب أصدر عددا من القوانين الهامة خلال أدوار الانعقاد الخمسة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب معتز محمود ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مجلس النواب أصدر عددا من القوانين الهامة خلال أدوار الانعقاد الخمسة مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الموحد.

كما أشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان وافق أيضا على مجموعة من القروض التى ساهمت فى تنفيذ الصرف الصحى فى 1400 قرية.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.
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