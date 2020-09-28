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برلمان

برلمانى: فيروس كورونا لن ينتهى من العالم إلا من خلال التوصل لعلاج

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب معتز محمود ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن فيروس كورونا وباء عالمى ولن ينتهى من العالم إلا من خلال التوصل إلى علاج له فى أسرع وقت ممكن.

وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن سبب انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة هو ان الفيروس يضعف فى فصل الصيف ، ولكنه ينشط فى فصل الشتاء.

كما أوضح ان انتشار فيروس كورونا بسبب قلة المناعة لدى عدد من المواطنين، مما يجعل الفيروس يخترق الجسم ويؤدى إلى وفاة الشخص المصاب به.

وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن طرق الوقاية من فيروس كورونا تكون من خلال عدم الإختلاط فى اماكن الزحام وتناول الفيتامينات الى تساهم فى تقوية المناعة لدى الإنسان.
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