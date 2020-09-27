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رياضة

الأول من نوعه في الصعيد.. وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يفتتحان ناديا صحيا بمنطقة الكورنيش

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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ريهام بكير
افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، ناديا صحيًا بمنطقة كورنيش سوهاج والمقام علي مساحة 1000 متر.


أثنى وزير الرياضة على تجهيزات النادي الصحي الذي يعد الأول من نوعه بمحافظات الصعيد، والمقام على مساحة 1000 متر بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من إنشائه أواخر 2019 


وتفقد وزير الرياضة النادي الصحي وما به من غرف للتدريب الجماعي وغرف تغيير الملابس وساونا وجاكوزي وجهاز تخليل مكونات الحين وغرفة للتدليك وعيادة مجهزة بجهاز ضغط وقياس السكر ونسبة الأكسجين بالدم.



وأشاد صبحي بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في ظل عودة النشاط الرياضي والأندية الصحية.


يأتي ذلك في إطار دعم الوزارة لانتشار الأندية الصحية بمختلف المحافظات، والعمل على البناء الصحي السليم للجسم.


وصرح المدير التنفيذي للنادي بأن يشمل أجهزة وأماكن لمستويات المبتدئين والمستوى المتوسط والمحترفين.
الأول من نوعه في الصعيد.. وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يفتتحان ناديا صحيا بمنطقة الكورنيش
الأول من نوعه في الصعيد.. وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يفتتحان ناديا صحيا بمنطقة الكورنيش
الأول من نوعه في الصعيد.. وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يفتتحان ناديا صحيا بمنطقة الكورنيش
الأول من نوعه في الصعيد.. وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يفتتحان ناديا صحيا بمنطقة الكورنيش
الأول من نوعه في الصعيد.. وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يفتتحان ناديا صحيا بمنطقة الكورنيش
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