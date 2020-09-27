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أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترسل مساعدات لدعم متضرري فيضانات السودان

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:53 م
مساعدات من كوريا
مساعدات من كوريا الجنوبية إلى السودان
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أمينة الدسوقى

وصلت مساعدات ودعم  للمتضررين من الفيضانات من العاصمة الكورية سيول إلى الخرطوم، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة الكورية البالغة 250 ألف دولار أمريكي من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

ومن المقرر تسليم مواد الإغاثة بالتعاون مع الحكومة السودانية إلى المحتاجين من الشعب السوداني.

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ووصل المسؤولون من السفارة الكورية ومفوضية العون الإنساني ووزارة الخارجية إلى مطار الخرطوم الدولي لاستلام هذه الإمدادات الإغاثية.

وكان فى استقبال الإمدادت بمطار الخرطوم الدولي وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، وأحمد البشير مفوض المساعدات الإنسانية، و عبد الرحمن خليل أحمد مدير الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية، وأعربوا عن امتنانهم للحكومة الكورية والشعب الكوري.

وأكد الجانبان التزامهما ببذل الجهود المشتركة لمساعدة المحتاجين في التغلب على أضرار الفيضانات واستعادة حياتهم اليومية.

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