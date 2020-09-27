AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لسماع شهود الإثبات.. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في كوبونات الغاز لـ 27 أكتوبر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:00 م
مطرقة
مطرقة
Advertisements
رامي المهدي
قررت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي اللبان، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية "كوبونات الغاز" لجلسة 27 أكتوبر لسماع شهود الإثبات.


كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.


وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي، باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر "كوبونات" مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في اللوحات المعدنية لـ25 أكتوبر

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية الإضرار بالمال العام لجلسة 6 سبتمبر المقبل

إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية فساد الجمارك

اليوم.. محاكمة بطرس غالى بقضية كوبونات الغاز

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية كوبونات الغاز لسماع شهود الإثبات

اليوم.. إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى: قريبا الإعلان عن خطة بشأن أراضى الدولة فى عواصم ومراكز المحافظات

بيمارس الجنس مع خالته ولا خناقة .. جيران الشاب قتيل 15 مايو: كانوا سكرانين ومحدش عارف الحقيقة

قيد يديها ونزع ملابسها.. النيابة تواجه متحرش الجامعة الأمريكية

شاهد.. وزارة الدفاع الأرمينية تكشف حصيلة خسائر ألحقتها بالجيش الأذربيجاني

السيسي يكشف سبب توقف أعمال إنشاء مجمع مسطرد لـ10 سنوات.. فيديو

إندومي تطلق أحدث مشروعاتها.. "إندومي تو جو" لتشغيل الشباب.. والتسليم خلال 5 أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أجرة ذاتية القيادة تفوز بجائز فورد للمصممين.. صور

مطرز وشراشيب.. روجينا تجذب الأنظار بإطلالة سواريه

التعرض للضرب.. تقليد غريب للزواج داخل قبيلة الفولاني.. صور