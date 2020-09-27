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رياضة

ريكاردو يحشد القوة الضاربة لـ الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:01 م
ريكاردو مدرب الإسماعيلى
ريكاردو مدرب الإسماعيلى
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عمرو الحلوانى

حشد البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى القوة الضاربة لفريقه لمواجهة طلائع الجيش غدا " الإثنين " فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020 .

ويدخل الإسماعيلى مباراة طلائع الجيش رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه الصعب بجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأعلن ريكاردو قائمة الإسماعيلى لمواجهة الطلائع والتى ضمت كلا من محمد فوزى محمد مجدى فى حراسة المرمى و محمد هاشم، محمد عمار، محمد بيومى، أحمد أيمن، محمد نصر فى خط الدفاع.

وضمت أيضا كلا من عمر الوحش، محمود دونجا ، أحمد مدبولى ، نادر رمضان ، عبد الرحمن مجدى، محمد صادق ، محمد مخلوف ، بيكيتى سيلفا ، محمود عبد الله فى خط الهجوم حازم مرسى ومحمد الشامي ومحمد حمدي زكي ووجيه عبدالحكيم.


ويمتلك الإسماعيلى 31 نقطة محتلا بها المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

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