إخواني منشق: إنجازات السيسي حلم للمصريين منذ مئات السنين

قال الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق من الإنجازات والمنتجات ما كان المصريين يحلموا به عبر عشرات ومئات السنين.





وأضاف "حبيب"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المحب لمصر والمجتمع المصري وحاضره ومستقبله يشعر بسعادة وطمأنينة ولابد أن يقف خلف الرئيس السيسي معظمًا ومكبرًا وملتحمًا معه؛ لأن ما حدث شيء مذهل بعيد عن الخيال.





وتابع القيادي الإخواني المنشق: "لعنة الله على كل من يريد أن يثير الكراهية والأحقاد ويتحدث بطريقة شيطانية تريد إثارة التراب حول الوجوه"، مشددًا على أن هؤلاء جند من جنود الشيطان الذي أمره الله أن يسجد لآدم فأبى، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين وتعهد ببهدلة الإنسان.



