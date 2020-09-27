AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إخواني منشق: إنجازات السيسي حلم للمصريين منذ مئات السنين

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق من الإنجازات والمنتجات ما كان المصريين يحلموا به عبر عشرات ومئات السنين.

وأضاف "حبيب"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار"،  المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المحب لمصر والمجتمع المصري وحاضره ومستقبله يشعر بسعادة وطمأنينة ولابد أن يقف خلف الرئيس السيسي معظمًا ومكبرًا وملتحمًا معه؛ لأن ما حدث شيء مذهل بعيد عن الخيال.

وتابع القيادي الإخواني المنشق: "لعنة الله على كل من يريد أن يثير الكراهية والأحقاد ويتحدث بطريقة شيطانية تريد إثارة التراب حول الوجوه"، مشددًا على أن هؤلاء جند من جنود الشيطان الذي أمره الله أن يسجد لآدم فأبى، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين وتعهد ببهدلة الإنسان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيادات منشقة ومتخصصون: الإخوان يكرهون ثورة يوليو لأن عبد الناصر أوقف مشروعهم الدولي.. وممارسات الجماعة الإرهابية دفعت جمال للتعامل الأمني معهم.. والإرهابية أيدت الملك تحسبا لفشل حركة الضباط الأحرار

الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه.. 11 كلمة لا يعرفها الكثيرون

إخواني منشق: القبض على محمود عزت رسالة من الأمن للتنظيمات الإرهابية داخليا وخارجيا

الحكمة من دخول آدم الجنة قبل هبوطه إلى الأرض

الصندوق الأسود لجماعة الإخوان.. قيادي منشق: محمود عزت يكذب كما يتنفس

إخواني منشق: هناك انقسام في الجماعات الإرهابية

ترشيحاتنا

بـ توب مكشوف.. إليسا تثير الجدل بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها

الناس محدش يقدر يخدعها حتى ولو هما تعبانين.. أبرز 20 تصريحا للسيسي خلال افتتاحات مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد

الأرصاد: ارتفاع في الحرارة غدا ورياح محملة بالأتربة على الصعيد.. والقاهرة 36 درجة

هجوم بالمدافع والطائرات.. اشتعال المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

بتوجيهات من السيسي .. صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام ..فيديو

بطل أزمة طفل الكرات .. لجنة الانضباط تغرم «هلال» وادي دجلة 50 ألف جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها كرايسلر رونج روفر.. تعرف على أنواع سيارات مزاد جمارك القاهرة.. غدًا

بـ توب مكشوف.. إليسا تثير الجدل بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها

بكتف ساقط .. منى ممدوح بإطلالة أنثوية برفقة ريهام حجاج