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حوادث

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء توصيله الكهرباء داخل إحدى الشقق بالشرقية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:54 م
اسعاف
اسعاف
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محمد الطحاوي

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بتوصيل الكهرباء داخل إحدي الشقق السكنية بإحدى قرى مركز بلبيس وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد وصول "ياسر. م" 41 سنة، عامل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، جثة هامدة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.


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وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام المتوفي بتوصيل الكهرباء بإحدى الشقق السكنية، تعرض للصعق الكهربائي وتوفى في الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

فيما أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، اليوم، حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل لشروعه فى قتل طفلتين بطريق الخطأ أثناء محاولته التعدى على شخص بينهما خلافات سابقة بمركز منيا القمح.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز منيا القمح، يفيد ورود بلاغا من "السيد د " 33 سنة، يفيد انه أثناء جلوسه أمام مسكنه باغته المتهم وأطلق أعيرة نارية صوبه بسبب خلافات سابقة بينهما، إلا أنه أخطا إصابته وأصاب المجنى عليهما "رودينا د ح"، و"لمار ش ع" أثناء تصادف وجودهما بالمكان.

 

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام "عصام إ " 25 سنة عامل، على أثر خلافات بينه وبين "السيد د" بالتوجه إلى مسكنه وأطلق أعيرة نارية قاصدا قتله، لكنه أخطأ وأصاب آخرين.

 

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبالعرض على نيابة جنوب الزقازيق الكلية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 24388 لسنة 2020 والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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