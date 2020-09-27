القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ: رفع كفاءة مباني الشيوخ بعد استلامها وتسكين الموظفين وفقا لخبراتهم

أكد المستشار محمود اسماعيل عتمان ، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ان المرحلة الحالية تشهد تنفيذ قرارات لجنة المالية و الادارية و التي يرأسها المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وقال القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انه بالتزامن مع استلام الاصول الخاصة بمجلس الشيوخ يتم رفع كفاءة المباني و تسكين الموظفين وفقا للدرجات الوظيفية و التخصصات و الخبرات السابقة.





الجدير بالذكر ان اللجنة المالية و الإدارية التي يراسها المستشار علاء فؤاد تمارس اختصاصات هيئة المكتب لحين تشكيل الهيئة الخاصة بمجلس الشيوخ.





ومن المتوقع ان ينتهي المجلس من التجهيزات الداخلية خلال الاسبوع الجاري.





الجدير بالذكر ايضا ان مجلس الشيوخ ينتظر اسماء ١٠٠ عضو يعينهم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليكتمل تشكيل المجلس وفقا لقانون مجلس الشيوخ.





الجدير بالذكر ان المادة 115 من الدستور نصت على ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.





ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.